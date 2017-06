Carlos Vives

¡Al Cine! Con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en Magia y Fantasía este sábado, 3 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce. ¡Ve y disfruta de la gran música de los filmes de Harry Potter, The Lord of the Rings, The Last Airbender, Peter Pan y más! Boletos a la venta en @Ticketpop 👉 http://ow.ly/jWby30cafM2 #Ticketpop #TuSinfónica #PuertoRico